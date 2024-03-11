ABD'li yazar ve aktivist King ramazana girerken İslam'ı seçti
İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarına verdiği tepkiyle ses getiren Amerikalı yazar ve aktivist Jeffery Shaun King (44), Müslüman oldu. King, yaptığı açıklamada, "Az önce Müslüman olduk. Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin." ifadelerine yer verdi.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan King, dün gece Texas'taki bir camiye gelerek eşiyle Müslümanlığa ilk adımı attı.
Ramazana bir gün kala Müslüman olduğunu açıklayan ABD'li yazar, şehadet getirdiği anları gösteren video kaydını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Texas'taki Valley Ranch Islamic Center'da düzenlenen merasimle, eşiyle İslam'ı seçtiğini ilan eden yazar, "Bizim için hiçbir zaman unutamayacağımız güzel, güçlü, anlamlı bir gündü." ifadelerini kullandı.
"KALBİM, EN SEVGİLİ ARKADAŞLARIM OLAN GAZZELİLER İLE BİRLİKTE"
King, şöyle devam etti:
"Az önce Müslüman olduk. Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin." ifadelerine yer verdi.
Filistin için yaptığı destek konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan King, kalbinin en sevgili arkadaşları olan Gazzelilerle birlikte olduğunun da altını çizdi.
King, "Bu sabah, dünyadaki 1 milyarı aşkın diğer Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor olacağım." ifadelerine yer verdi.
JEFFERY SHAUN KİNG KİMDİR?
ABD'nin Kentucky eyaletinde doğup büyüyen Shaun King, lisans eğitimini Georgia eyaletindeki Morehouse College'da tamamladı.
King, bir lisede kısa süre ders verdikten sonra papazlık eğitimi aldı ve 2008'de Atlanta kentinde "Cesur Kilise" adlı bir kilise kurarak dört yıl boyunca liderliğini yaptı.
Lise yıllarında ırkçı saldırılara maruz kalan ve bundan dolayı birden fazla omurga ameliyatı olmak zorunda kalan King, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" organizasyonu gibi birçok hak savunucusu örgüte destek verdi.
New York Daily News'te sivil haklar üzerine yazılar yazan ve Türk kökenli gazeteci Cenk Uygur'un Young Türks isimli internet yayınlarında siyasi yorumcu olarak çalışan King, 7 Ekim'den bu yana da İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı saldırılarını her fırsatta eleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!