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New York'ta Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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New York’ta Times Meydanı’nda teravih namazı kılındı

ABD'nin en büyük kenti New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda toplanan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Namazın ardından başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanlar için de dua edildi.

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