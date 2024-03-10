Türkiye’den Gazze’ye insani yardım! Türk Kızılay gemisi Mısır’a ulaştı

Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor.

Yardım tırlarının bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyonla hareket ediyor.

Türk Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze'nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5 bin kişiye sıcak yemek vermeyi sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.