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Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçim yarışı başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçim yarışı başladı

Senegal'de, 24 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanya süreci resmen başladı.

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