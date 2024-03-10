İşgalci İsrail yeni katliama hazırlanıyor! Lübnan’a yönelik kara saldırısı için tedarik tatbikatı yapıldı
Katil İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik muhtemel bir kara saldırısına hazırlık için ülkenin kuzeyinde geçen hafta lojistik tedarik tatbikatı yaptığını duyurdu.
Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "(Tatbikat) Modelde, askeri kuvvetler acil bir durum senaryosunda, kuzey bölgesinde savaşan ve hareket eden askerlere ekipman, su, yakıt ve mühimmat transfer tatbikatı yaptı." ifadelerine yer verildi.
TARİHE KAPKARA LEKE!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarında askerlerine havadan ekipman ulaştırdığı belirten açıklamada, "Ordunun kuzeyde de benzer operasyonları gerekirse ateş altında yapacağı" savunuldu.
Siyonist gazetesinde yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürülmüştü.
Genelkurmay Başkanının Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edilirken, olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunulmuştu.
İşgalci İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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