ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ipini çekti! "İsrail'e zarar veriyor"
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı. Refah'ın kendisi için "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.
ABD Başkanı Biden, MSNBC kanalında yayınlanan bir programa röportaj verdi ve gündemdeki ana başlıkları değerlendirdi.
Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.
"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.
Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.
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