ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ipini çekti! "İsrail'e zarar veriyor"

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.