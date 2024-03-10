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Avusturya’da İsrail’in saldırılarında ölen Filistinliler için "hüzün yürüyüşü" yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Avusturya’da İsrail’in saldırılarında ölen Filistinliler için hüzün yürüyüşü yapıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi.

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