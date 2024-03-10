İstanbul’daki kritik zirve dünya medyasında! Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin perde arkası: Türkiye’nin desteğine güveniyor

LE MONDE'DAN TÜRK SİLAH SANAYİ VURGUSU

'Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte İstanbul'a giden Zelenski, ülkesinin askeri ortaklıkla bağlı olduğu Türkiye'nin desteğine güveniyordu' diyen Fransız gazete Türk şirketlerin Ukrayna ordusun başarısındaki önemine vurgu yaptı.

Euronews 'Türk lider Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti' dedi. Haberde Türkiye'nin NATO üyesi olduğu ve hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri bulunduğuna dikkat çekildi.