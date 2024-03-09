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Türkiye-ABD'den ortak açıklama: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Türkiye-ABD’den ortak açıklama: İnsani krizin üstesinden derhal gelinmeli

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantısı sonrası ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Gazze mesajı verilerek,"Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan teröre karşı da iş birliğine yapılan vurguda "Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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