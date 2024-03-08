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Son dakika | Biden'dan Gazze'deki katliam açıklaması: Binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Son dakika | Biden’dan Gazze’deki katliam açıklaması: Binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

Son dakika haberi...Biden, Gazze'ye geçici liman ile yardımların artacağını ancak İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak "üzerine düşeni yapması gerektiğini" söyledi. "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan ABD Başkanı Biden: "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü."

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