09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’nin Texas sınırında helikopter düştü! İkisi asker 3 kişi öldü

ABD’nin Texas sınırında helikopter düştü! İkisi asker 3 kişi öldü

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
ABONE OL
ABD’nin Texas sınırında helikopter düştü! İkisi asker 3 kişi öldü

ABD’nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yakın bölgede sınır destek görevi yapan bir askeri helikopter düştü. İki ABD askerinin ve bir sınır devriye polisinin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA