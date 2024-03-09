Pentagon’un UFO raporu ortaya çıktı! 1945’ten beri inceleme yapılıyordu

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, ABD hükümetinin UAP ile ilgili kayıtları inceleyen Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) raporunun ilkini Kongre'ye teslim etti. AARO raporda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin tüm soruşturmalarını gözden geçirdi, gizli arşivleri araştırdı, onlarca görüşme gerçekleştirdi, İstihbarat Topluluğu ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle iş birliği yaptı" ifadeleri kullanıldı.