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Yanlışlıkla tahliye edildi! Haberlerde arandığını görünce polisi aradı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Yanlışlıkla tahliye edildi! Haberlerde arandığını görünce polisi aradı

Avustralya'da "idari hata" nedeniyle cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen tutuklu, haberlerde arandığını görünce polise başvurdu. Hapishaneye geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı.

The Guardian'ın haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki hapishanede tutuklu bulunan 30 yaşındaki Corey Hastings'in perşembe sabahı kefaletle tahliye talebi reddedildi.

Ancak Hastings, kararın evraka talebinin onaylandığı şeklinde geçmesi üzerine tahliye edildi.

Yanlışlığın farkına varılmasının ardından polis, perşembe akşamı Hastings'i aramaya başladı.

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Hastings, haberlerde arandığını görmesinin ardından nerede olduğunu bildirmek için polise telefon etti.

Eyalet polisi, Hastings'in otelde gözaltına alındığını ve hapishaneye geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Yeni Güney Galler Cezaevi Hizmetlerinden (CSNSW) yapılan açıklamada, gözaltı, mahkumiyet kararları ve tahliye işlemlerini gerçekleştirirken personelin prosedürleri takip etmeleri gerektiği belirtilerek, "Tahliye, bir duruşma sonrası yapılan bir idari hatadan kaynaklanmıştır. CSNSW, hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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