Yanlışlıkla tahliye edildi! Haberlerde arandığını görünce polisi aradı

Eyalet polisi, Hastings'in otelde gözaltına alındığını ve hapishaneye geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Yeni Güney Galler Cezaevi Hizmetlerinden (CSNSW) yapılan açıklamada, gözaltı, mahkumiyet kararları ve tahliye işlemlerini gerçekleştirirken personelin prosedürleri takip etmeleri gerektiği belirtilerek, "Tahliye, bir duruşma sonrası yapılan bir idari hatadan kaynaklanmıştır. CSNSW, hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.