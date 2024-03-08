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Katil İsrail acımasızca infaz etti! Baba ile oğulun çürümüş cesetleri bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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Katil İsrail acımasızca infaz etti! Baba ile oğulun çürümüş cesetleri bulundu

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.

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