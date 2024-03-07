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Nijerya'da en az 200 kişi kaçırıldı! Yakacak odun toplarken pusuya düşürdüler

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Nijerya’da en az 200 kişi kaçırıldı! Yakacak odun toplarken pusuya düşürdüler

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’da kadın ve çocukların aralarında bulunduğu en az 200 kişinin Kamerun sınırı yakınlarında kaçırıldığı belirtildi.

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