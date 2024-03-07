07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Telefonla oynarken ofise leopar girdi o anlar kamerada!

Telefonla oynarken ofise leopar girdi o anlar kamerada!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
ABONE OL
Telefonla oynarken ofise leopar girdi o anlar kamerada!

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA