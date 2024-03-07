Malezya Başbakanı Enver, ABD'yi Asya-Pasifik'te Çin ile işbirliğine çağırdı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile işbirliğini geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Enver İbrahim, Avustralya Ulusal Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Çin ile "empati" yapılması çağrısında bulundu.
Güney Çin Denizi'nde nüfuzunu artıran Çin'e karşı fazla uzlaşmacı olduğu yönündeki Batılı eleştirileri reddeden Enver, bölgede nüfuz kazanmak için Çin'e karşı ABD liderliğindeki Batı tarafında olunmaması gerektiğini kaydetti.
Enver, konuşmasında, "Malezya ve Avustralya'nın ABD, Çin ve Asya-Pasifik'teki diğer büyük oyuncuları bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde davranmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapmakla yükümlü olduklarına inanıyorum." dedi.
Küresel düzenin geleceğine ilişkin Batılı bakış açılarının evrensel olarak benimsenmesinin beklenmemesi gerektiğini dile getiren Enver, "Washington konsensüsü tamamen ortadan kalkmasa da giderek aşınıyor." şeklinde konuştu.
Enver, Güneydoğu Asya ülkelerinin nüfuzu olmadan, bölgenin "büyük güçlerin hesapları ve tasarımları tarafından belirleneceğini" ileri sürdü.
Çin'in Güney Çin Denizi'nde yasal olarak temelsiz iddialarında bulunmasını üstü kapalı bir şekilde eleştiren Enver, uluslararası hukuk ihlallerine göz yumamayacaklarını dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
- 0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
- Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...
- Okullar Kapandı! Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar 3 Gün Tatil!
- Taburelerin ortasındaki delik meğer bu işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
- Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
- Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi