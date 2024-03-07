Malezya Başbakanı Enver, ABD’yi Asya-Pasifik’te Çin ile işbirliğine çağırdı

Enver, konuşmasında, "Malezya ve Avustralya'nın ABD, Çin ve Asya-Pasifik'teki diğer büyük oyuncuları bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde davranmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapmakla yükümlü olduklarına inanıyorum." dedi.

Küresel düzenin geleceğine ilişkin Batılı bakış açılarının evrensel olarak benimsenmesinin beklenmemesi gerektiğini dile getiren Enver, "Washington konsensüsü tamamen ortadan kalkmasa da giderek aşınıyor." şeklinde konuştu.