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Boko Haram 100'den fazla Nijeryalı öğrenciyi kaçırdı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Boko Haram 100’den fazla Nijeryalı öğrenciyi kaçırdı

Son dakika haberine göre Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün, toplanma alanında bulunan 100'den fazla Nijeryalı öğrenciyi öğretmenleriyle kaçırdığı bildirildi.

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