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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman Ankara'da kaza yaptı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Rahman Ankara’da kaza yaptı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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