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İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu

İsveç katılım belgelerini ABD'ye teslim ederek NATO'nun 32. üyesi oldu.

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