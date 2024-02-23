Almanya Başbakanı Scholz’e Gazze’deki katliama destekten suç duyurusu: İsrail’e yardım ve yataklık yapıyor

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tarihi bir karara imza attığını söyleyen Samour, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor. Bu, soykırımı ve etkilerini önlemek için kutsal bir görev."