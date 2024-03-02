Rusya'dan 'TOP'lu kıyım! Rusya Adalet Bakanlığı LGBT terörünü resmi olarak yasakladı
LGBT terörü her geçen gün aileler üzerinde şiddetini artırırken, Rusya Adalet Bakanlığı sapkın LGBT terörünü ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.
Küresel sapkınlık örgütü LGBT'ye Rusya'da ağır darbe. Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT sapkınlığını resmi olarak yasakladı.
RUSYA LGBT TERÖRÜNÜ RESMİ OLARAK YASAKLADI
Rusya Adalet Bakanlığı sapkın LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.
Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı.
Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti.
"SIRADAN İNSANLARI ETKİLEMEYECEK"
Avukat Dmitriy Agranovskiy, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin LGBT hareketini aşırılık yanlısı olarak tanıma kararının sıradan insanların hayatını etkilemeyeceğini zira yasaklananların onlar değil, 'onları mahkeme celbi olarak kullanan düşmanca bir örgüt' olduğunu söylemişti.
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