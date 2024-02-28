Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Macron ve Borell’e tepki!

"RUSYA'NIN YENİ GERÇEKLERİ KABUL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Azerbaycan'ın, Ermenistan'la barış sürecine sadık olduğunu vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibi diğerleri tarafından suçlanıyoruz. Ukrayna da kendi toprak bütünlüğünü sağlamak istiyor. Almanya ve diğer ülkeler, Ukrayna'ya silah gönderiyor. Siz hepiniz diyorsunuz ki; Ukrayna, toprak bütünlüğünü sağlamalıdır. Peki bizim toprak bütünlüğümüz? Bu konu Ukrayna konusundan daha mı az önemli?"

Fransa, ABD ve Rusya'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için hiçbir adım atmadığını hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz, kendi topraklarımızı kurtarmaya başladığımızda bu 3 ülke de bize baskı yapmaya başladı. Her biri bizi yolumuzdan döndürmek için farklı araçlar kullandı. Topraklarımızı kurtarmamızı istemediler. Geçen yıl eylülde biz bölücülüğe son verdiğimizde de yine yanlış yaptılar. Onların bazıları hala yanlış yapıyor. ABD ve Fransa'dan bahsediyorum.

Rusya'nın artık olup biteni çok iyi anladığını ve yeni gerçekleri kabul ettiğini düşünüyorum. ABD ve Fransa da aynısını yapmalı aksi takdirde durum planladıkları gibi olmayacaktır. Bu ülkeler, Güney Kafkasya'nın lider ülkesi Azerbaycan'la çalışmalıdır."