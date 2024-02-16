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Rusya'da Vladimir Putin'e muhalif siyasetçi Aleksey Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Rusya’da Vladimir Putin’e muhalif siyasetçi Aleksey Navalny cezaevinde hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre geçtiğimiz yıl ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, cezaevinde hayatını kaybetti. 47 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki cezaevinde tutuluyordu.

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