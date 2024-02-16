Rusya Devlet Başkanı Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek? Manşetten verdiler: Deli işi
Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirirken, ABD ve Avrupa medyası iddiayı manşetlerden verdi. Uzayda başlatılacak bir savaşın 'deli işi' olduğunu yazan Daily Mail, Putin'in darbe ya da Lahey'e teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında 'son ve en iyi umudu' olduğuna inandığı kıyamet silahına sarılabileceği vurgulandı.
Dünya, Moskova'dan gelen haberle sarsıldı! Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı, büyük paniğe yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planlarını içerdiği bildirilen bilgilerin gizliliğinin kaldırılması konusunda çağrı yaptı.
ABD: ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ!
ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia, İngiliz medyasında da geniş yer aldı. Başta BBC ve Daily Mail olmak üzere İngiliz medyasında yapılan yer alan haberlerde Rusya'nın uzay hamlesi 'bir kıyamet senaryosu' olarak yorumlandı.
TÜM İLETİŞİM AĞRILARI YOK EDİLİR!
İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin'in uzaya nükleer silah gönderme planının yalnızca ABD ve Avrupa'yı değil, Çin ve Hindistan'ı da tehdit ettiğini vurguladı. Rusya'ya ait nükleer silahın tüm iletişim ağlarını, askeri savunma sensörlerini yok edebileceği ve dünyadaki modern yaşamı neredeyse imkansız hale getirebileceği açıklandı.
İNGİLİZ MEDYASI: DEHŞET VERİCİ SONUÇLARI OLUR
Daily mail ayrıca uzaydaki bir savaş durumunda havaya uçurulan uyduların parçalarının Dünya'ya düşmesi gibi önemli bir risk olduğunu ve bu parçaların yoğun nüfuslu bölgelere denk gelmesi durumunda sonucun dehşet verici olduğunu da kaleme aldı.
"Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda askeri sistemleri büyük ölçüde uzay teknolojisine dayanan Hindistan veya Çin de bunu kendilerine doğrudan bir saldırı olarak algılayabilir" ifadeleri kullanıldı.
PUTİN'İN SON VE EN İYİ UMUDU!
Uzayda başlatılacak bir savaşın 'deli işi' olduğunu yazan Daily Mail, Putin'in darbe ya da Lahey'e teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında 'son ve en iyi umudu' olduğuna inandığı kıyamet silahına sarılabileceği vurgulandı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD istihbaratının Rusya'nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu açıkladı. Ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını vurguladı. Kirby, "Rusya'nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünya gündemine bomba gibi düşen iddiayı 'kötü niyetli bir uydurma' olduğunu açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...