Rusya Devlet Başkanı Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek? Manşetten verdiler: Deli işi

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD istihbaratının Rusya'nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu açıkladı. Ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını vurguladı. Kirby, "Rusya'nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.