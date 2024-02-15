ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahı saldırı! Üst düzey güvenlik önlemi
ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayda yaralıların olduğu belirtildi.
ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.
Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLİ
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
SİLAHLAR PATLADI! YARALILAR VAR
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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