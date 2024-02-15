ABD’de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahı saldırı! Üst düzey güvenlik önlemi

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patlarken, olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.