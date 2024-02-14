14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2024
ABONE OL
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.

"KANSER AŞISI ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.

Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA