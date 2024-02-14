Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

"KANSER AŞISI ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.