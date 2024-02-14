Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, "Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." dedi.
"KANSER AŞISI ÜRETMEYE BAŞLADIK"
Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.
Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.
Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.
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