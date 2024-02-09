Türkiye soykırım davası için beyanda bulunuyor! Tarih verildi...
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 26 Ocak tarihinde, İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklamış, terör devletinin talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetmişti.
Adalet Divanı, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar vermişti. Gazze'de yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduklarını kaydeden divan üyeleri, İsrail'in bir ay içinde mahkemeye rapor vermesini kararlaştırmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesinde, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
"BELGELERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, İsrail'e soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!