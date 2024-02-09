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Türkiye soykırım davası için beyanda bulunuyor! Tarih verildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Türkiye soykırım davası için beyanda bulunuyor! Tarih verildi...

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 26 Ocak tarihinde, İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklamış, terör devletinin talebini reddederek 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetmişti.

Adalet Divanı, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar vermişti. Gazze'de yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduklarını kaydeden divan üyeleri, İsrail'in bir ay içinde mahkemeye rapor vermesini kararlaştırmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesinde, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

"BELGELERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, İsrail'e soykırım davasına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz." demişti.

TÜRKİYE 26 ŞUBAT'TA BEYANDA BULUNACAK

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.

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