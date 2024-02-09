Türkiye soykırım davası için beyanda bulunuyor! Tarih verildi...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili verdiği 'soykırımla yargılama' kararına ilk değerlendirmesinde, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.