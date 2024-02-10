META’dan dijital soykırım! İşgalci İsrail’in hesap vermemesi için skandal karar

The Intercept, incelediği 30 Ocak tarihli bir epostada "Meta şu anda, özellikle 'siyonist' terimiyle ilgili olarak nefret söylemi politikasını yeniden gözden geçiriyor." ifadesini kullandı. The Intercept'e göre e-postada Meta'nın nihai bir karar vermediği belirtilirken kaynaklara göre sivil toplum ve dijital hak gruplarından olası bir politika değişikliğine ilişkin geri bildirim talep ediliyor.

SOYKIRIMCININ HESAP VERMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Jewish Voice for Peace adlı örgütün organizatörlerinden Dani Noble, "Filistinlilerin özgürlüğü için çalışan anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olarak, Meta'nın siyasi bir ideoloji olan 'Siyonizm'i etnik-dini bir kimlik olan 'Yahudi/Yahudi' ile aynı kefeye koyarak genişletmeyi düşündüğünü öğrenmek bizi dehşete düşürdü." dedi ve böyle bir politika değişiminin İsrail hükümetini Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden politikaları ve eylemleri için hesap verebilirlikten koruyacağını belirtti.