10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri META’dan dijital soykırım! İşgalci İsrail’in hesap vermemesi için skandal karar

META’dan dijital soykırım! İşgalci İsrail’in hesap vermemesi için skandal karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2024
ABONE OL
META’dan dijital soykırım! İşgalci İsrail’in hesap vermemesi için skandal karar

İşgalci İsrail, Gazze’deki yoğun bombardımanlarıyla insanlık tarihine adeta vahşet izletiyor. Hedef ve insan gözetmeksizin binlerce masumu katleden kan emici İsrail’e destek veren ABD ve Batılı şirketler de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı örtbas etme çalışmalarını sürdürüyor. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında Gazze’den gelen haberleri kısıtlayan Meta, “siyonist” terimi ile ilgili politikasını yeniliyor. Yeni değişiklik ile soykırımcı İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları konusunda hesap verebilirliği azalacak.

Terör devleti İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım suçu işlerken Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağlarını bünyesinde barındıran Meta Filistin'de yaşananları resmen sansürlüyor.

Bir yandan Batılı liderlerin katil İsrail'e diplomatik ve askeri desteği, diğer yandan; küresel şirketlerin İsrail için kampanya çalışmaları devam ederken teknoloji devleri de Filistinlilere destek çıkan paylaşımları bilinçli bir biçimde engelliyor ve daha az görünür kılıyor.

META'DAN "SİYONİST" SANSÜR

Son olarak; Bir Meta yetkilisi, 'Siyonist' kelimesinin kullanımını yasaklamayı planladıklarını itiraf etti ve nefret suçu olarak kabul etmeyi planladıklarını ilan etti.

FİLİSTİN HABERİ YAPAN SAYFAYI KAPATTILAR

Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası kapatılmıştı.

İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.

The Intercept, incelediği 30 Ocak tarihli bir epostada "Meta şu anda, özellikle 'siyonist' terimiyle ilgili olarak nefret söylemi politikasını yeniden gözden geçiriyor." ifadesini kullandı. The Intercept'e göre e-postada Meta'nın nihai bir karar vermediği belirtilirken kaynaklara göre sivil toplum ve dijital hak gruplarından olası bir politika değişikliğine ilişkin geri bildirim talep ediliyor.

SOYKIRIMCININ HESAP VERMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Jewish Voice for Peace adlı örgütün organizatörlerinden Dani Noble, "Filistinlilerin özgürlüğü için çalışan anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olarak, Meta'nın siyasi bir ideoloji olan 'Siyonizm'i etnik-dini bir kimlik olan 'Yahudi/Yahudi' ile aynı kefeye koyarak genişletmeyi düşündüğünü öğrenmek bizi dehşete düşürdü." dedi ve böyle bir politika değişiminin İsrail hükümetini Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden politikaları ve eylemleri için hesap verebilirlikten koruyacağını belirtti.

YENİ SANSÜR YÜKLENİYOR

Sonuç olarak Meta'nın yeni müdahalesi ile siyonizme yönelik eleştirel ifadeler sansürlenecek.

The Intercept Meta'nın yeni politikası kapsamında sansürleyeceği gönderilere örnek olarak "Siyonistler savaş suçlusudur, Gazze'de olup bitenlere bir bakın.", "Siyonistleri sevmiyorum", "İlerici Öğrenci Derneği'nin bu geceki toplantısına siyonistlerin girmesine izin verilmiyor" ve "Siyonistlerden, Avrupalılardan ve ABD'lilerden oluşan bir koalisyon dünyayı yönetmeye çalışıyor" ifadeleri verildi.

Gazze'de binlerce insan terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybederken Meta ise bir yandan Gazze'den gelen haber ve görüntüleri kısıtlıyor diğer yandan da soykırımcı İsrail'in dünyaya hoş gösterilmesi için her türlü hamleyi yapmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA