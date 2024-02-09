İsrailli askeri doktordan ’utandım’ itirafı! İşgalci ordusu yağmaladı, yaktı, katletti...

YAŞANANLARDAN UTANDIM!

Yaşananlardan utandığını vurgulayan ve "bir noktada baş belası olarak görüldüğü için yorum yapmayı bıraktığını" dile getiren İsrailli askeri tabip "ordularının zarar verme amacıyla operasyonlar yürüttüğünü" belirtti.

Yağma ve yakmaların ordudaki disiplin eksikliğine işaret ettiğini dile getiren İsrailli doktor, şöyle devam etti:

"Ordu güçleri aralıklı olarak evleri yakmaya başlıyor ve tugay komutanı bunun kendisi için sorun olmadığını söylüyor. Askerlerin yayınladığı siyasi mesajların önünde neredeyse hiçbir engel yok; bunlar her zaman sağcı ve çoğu zaman aşırılıkçı. Ve liderler buna göz yumuyor."