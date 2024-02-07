Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama! Şii komutan hayatını kaybetti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.
Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.
Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
"AMERİKA'YA HAYIR"
Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.
İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.
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