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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyareti hakkında flaş açıklama! Tarih netleşti mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2024
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Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyareti hakkında flaş açıklama! Tarih netleşti mi?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini söylerken, "Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

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