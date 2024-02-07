İşgalci İsrail destekçisi markalar yokuş aşağı! McDonald’s, Starbucks’ın ardından KFC ve Pizza Hut’a Gazze tokadı

İŞGALCİLERE DESTEK VEREN MARKALAR YOKUŞ AŞAĞI!

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düştü.