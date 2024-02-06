ABD'den asrın felaketine ilişkin açıklama: "Katkı sağlamaya hazırız"

Depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de olmak üzere yaklaşık 60 bin can kaybı yaşandığını anımsatan Greenfield, düşüncelerinin bu korkunç trajedi nedeniyle hayatını kaybedenlerle olduğunu aktardı.

Greenfield, depremlerin ardından Hatay'a ziyaret düzenlediğini ve Suriye'ye yardım sağlamak için insani yardım örgütlerinin temsilcileriyle görüştüğünü hatırlattı.