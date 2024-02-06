A Haber Hz. Muhammed'in ilahi huzura yükseldiği Mescid-i Aksa'da!
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Cebrail’in refakatinde, hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde, zaman ve mekan mefhumlarını aşarak göklere yükseltildiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesinde Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğinin müjdesi verildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bu kutsal gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa'dan önemli bir yayın gerçekleştirdi. İşte detaylar...
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ikinci kandili olan Miraç Kandili ibadetlerle geçecek.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'dan yayın gerçekleştirdi.
İşte A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in açıklamalarına öne çıkan satır başları:
Aslında kısıtlama vardı, yine birçok kişi giremedi içeriye ancak biz girdik. Mescid-i Aksa'ya ulaştık, tabii Türkiye'den gelen çok kişi buraya, bu gecenin önemine binaen.
A Haber ekibi olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 621 yılında gerçekleşen Miraç Gecesi'nde İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) göğe yükseldi.
Şu anda Mescid-i Aksa'nın hemen avlusundayız. Allah tarafından Hz. Muhammed (S.A.V) sunulan Miraç iki aşamada gerçekleşti. Bu aşamaların ilkine İsra ikincisine de Miraç ismi verilir.
Emir geldiğinde Peygamber Efendimiz (S.A.V) Mecsid'i Haram'dan 'Burak' isimli binekle Kudüs topraklarında bulunan Mescid-i Aksa'ya getirildi. Devamında ise Burak isimli binekle Allah'ın huzura yükseldi.
Müslümanlar bu noktada namaz kılıyorlar. Birçok kişi aslında bu noktaya geldi ama İsrail polisinin engeller çıkardığını ve birçok kişiyi içeriye almadığını ifade edelim.
Bu gecede verilen müjdeler oldukça önemli Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah'ın huzuruna ulaştığında kendisine verilen müjdelerden ilki 5 vakit namazın farz kılınmasıdır, miracın gerçekleştirilmesinin ardından da Müslümanlar namazlarını 5 vakit olarak kılmaya başlamışlardır.
Bu mübarek gecede namaz dışında, Bakara Suresi'nde bulunan son 2 ayet indirildi ve Müslümanlara cennet müjdelendi… Cennet müjdesinde ise Allah'a şirk koşmamak şartı bildirilmiştir.
Biraz önce akşam namazı eda edildi ve Muallak Taşı'nın olduğu noktaya yani Peygamber Efendimiz (S.A.V) üzerine basarak miraca yükseldiği o taşı da ekranlarınıza getiriyoruz.
Allah'ın sevgili elçisi son peygamberi Mekke müşriklerinin haince saldırılarına ve dayanılmaz eziyetlerine göğüs gererek yüce dinimiz İslam'ı bizlere tebliğ etti. Bu esnada kısa sürede Hazret-İ Hatice validemizi kaybetti ve ardından da bu miraç hadisesi bu noktada gerçekleşti.
Bu gece ibadet ile geçecek, namazlar kılınacak Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunacak, tesbih namazları kılınacak. Bizler Mescid-i Aksa'dan yayınımızı bu gecenin önemine binaen gerçekleştirdik. Buradan tüm İslam aleminin Miraç Kandil'ini tebrik ediyoruz.
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