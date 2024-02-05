Anaokulunda büyük katliam! Barbar İsrail Gazze'de kana doymuyor: 92 ölü I Cesetler parçalanmış halde bulundu...
Soykırımda sınır tanımayan İsrail, açlığın ve hastalıkların vurduğu Gazze'de bu kez anaokuluna sığınan sivilleri katletti. Bir gecede tam 92 kişi barbar İsrail askeri tarafından öldürüldü. İşte detaylar...
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde yaşanan benzersiz felakette, insanların dünyanın gözü önünde ölmeye devam ettiğini bildirdi.
İNSANLAR DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLÜYOR
UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe derinleşen açlık ve insani krize dikkat çekildi.
Paylaşımda, "Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket gözlerimizin önünde yaşanıyor." ifadelerine yer verildi. Abluka altındaki Gazze'de her geçen saatin "daha çaresiz" olduğu vurgulanan paylaşımda, "İnsanlar dünyanın gözü önünde ölüyor." ifadesi kullanıldı.
İNSANİ İHTİYAÇLAR DAHA DA DERİNLENECEK
UNRWA'dan iki gün önce yapılan açıklamada, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor." ifadesine yer verilmişti.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de kuruma yönelik finansal desteğin askıya alınmaya devam etmesi halinde, sadece Gazze'de değil bölge genelindeki çalışmalarını bu ay sonundan sonra büyük ihtimalle durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulunmuştu.
BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
TÜM GECE BOMBALADI
UNRWA'nın açıklamasında, "Gazze'de 2 milyondan fazla insanın devasa insani ihtiyaçları, 16 bağışçı ülkenin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı sonrası derinleşme riskiyle karşı karşıya bulunuyor" ifadesine yer verilmişti.
Öte yandan İsrail ordusu önceki gece de Refah, Han Yunus ve Gazze kentlerini gece boyunca ağır bir şekilde vurdu.
Refah kentinde insanların sığındığı bir anaokulunu da hedef alındı. Bir gece de en az 92 kişi hayatını kaybetti.
GERİDE ÇÜRÜMÜŞ CESETLER KALDI
GAZZE Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmesinin ardından onlarca cesedin Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cesetlerin parçalanıp çürüdüğünü, yalnızca kalıntıların kaldığını belirtti.
Öte yandan Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerinin çekildiği bölgelere geri döndüğünü yazdı.
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