Anaokulunda büyük katliam! Barbar İsrail Gazze’de kana doymuyor: 92 ölü I Cesetler parçalanmış halde bulundu...

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.