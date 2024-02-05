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Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'ye girmek için bekleyen yardım konvoyunu vurdu! BM'den son dakika açıklaması...

İsrail Gazze'ye girmek için bekleyen yardım konvoyunu vurdu! BM'den son dakika açıklaması...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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İsrail Gazze’ye girmek için bekleyen yardım konvoyunu vurdu! BM’den son dakika açıklaması...

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu duyurdu

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