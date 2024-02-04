1.5 milyon Filistinli tehlike altında! Katil Netanyahu’dan Refah kentine kara saldırısı açıklaması

Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hamas'ı ortadan kaldırmanın" da esas amaçları olduğunu aktardı.

"Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini" iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.