Almanya'daki seferlere 'grev' engeli! Yarın için planlanan seferler iptal edildi
Türk Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan bazı seferlerini iptal etti.
Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler ise şu şekilde:
TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg
TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı
TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı
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