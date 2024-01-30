BMGK'dan tepki çeken Kıbrıs kararı: Süre 1 yıl daha uzatıldı! KKTC'den tepki: "Yiğitler-Pile yolunun yapımını engellemeye çalışan Barış Gücü'dür"



"BU YAKLAŞIMI REDDEDİYORUZ"

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BMBG'nin bugüne kadar KKTC sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmesinin en büyük nedenin KKTC makamlarının iyi niyetle işbirliği yapmasından kaynaklandığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik Konseyi, tarafımızın onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak hatasını bir kez daha tekrarlamıştır. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı reddediyoruz. Kıbrıs'ın kuzeyinde egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini meşru bir zeminde yürütmesi şarttır."