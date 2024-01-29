Diplomatik çalışmalar meyvesini verdi! Kanada resmen duyurdu: Türkiye’ye silah ihracatı kısıtlamaları kaldırıldı







2020'DE TÜRKİYE'YE YÖNELİK SAVUNMA SANAYİ İHRACATINA AMBARGO KOYMUŞTU

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.

Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.



HAZİRAN 2020'DE BU KARARINDAN GERİ ADIM ATMIŞTI

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.