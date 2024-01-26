Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırma kararı aldı! Reuters duyurdu...
Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verirken Reuters tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.Türkiye'nin ABD'den F-16 satışları konusunda onay beklediği süreçte Kanada Türkiye'ye olan silah ihracatı ambargosunu kaldırma kararı aldı. İşte detaylar...
NE OLMUŞTU?
Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.
TÜRKİYE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onayladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.
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