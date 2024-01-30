Elon Musk "bir ilk" diyerek duyurdu! İnsan beynine çip yerleştirildi

İLK NEURALİNK ÜRÜNÜ: TELEPATİ

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.