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Elon Musk "bir ilk" diyerek duyurdu! İnsan beynine çip yerleştirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Elon Musk bir ilk diyerek duyurdu! İnsan beynine çip yerleştirildi

Elon Musk, sahibi olduğu Neuralink firmasının ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdiğini açıkladı. Musk gelen ilk sonuçları "umut verici" olarak tanımladı.

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

İLK NEURALİNK ÜRÜNÜ: TELEPATİ
Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN GEÇEN YIL ONAY ALMIŞTI
Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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