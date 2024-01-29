Esir takası iddiası: Katil İsrail Hamas ile anlaşmayı kabul etti
Katil İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü. Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü.
"Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı.
Haberde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü.
Önerinin bugün Hamas'a da iletildiği ve Filistinli direniş grubunun cevabının beklendiği aktarıldı.
Tarafların öneriyi kabul etmesi halinde Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılacağı İsrail'in ise bölgeye yönelik saldırılarına aşamalı olarak ara vereceği iddia edildi.
Mutabakat sağlanırsa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ne kadar ara vereceğine ilişkin detay verilmezken daha önce İsrail ve uluslararası basında çıkan haberlerde bu sürenin 2 ila 4 ay arası olabileceği yazılmıştı.
Haberde, tarafların mutabakatı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vereceği kaydedildi.
İSRAİL VE HAMAS'TAN AÇIKLAMA YOK
Tel Aviv yönetimi ve Hamas ise henüz söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere dün Paris'te bir araya gelmişti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki görüşmenin yapıcı geçtiği ancak taraflar arasında önemli farklar olduğu belirtilmişti.
İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayının önemi ve faziletleri neler? 2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi
- Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
- Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!
- Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor
- Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...
- Eniştesi tarafından öldürülmüştü! DNA testi sonuçlandı! Acılı aileden ilk açıklama geldi: "Ali Diken yaşıyor olabilirdi"
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL fark jesti! Emekliye (4A-4B) Salı-Cuma hesaplarda! En düşük 7.500, 10.000, 11.500 alana...
- Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı'daki anne kızdan şoke eden açıklamalar! Yeni iddialar ortaya çıktı! Apartmandan gelen koku...
- Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...
- Lokman hekimden öksürüğü anında kesen tarif! Her evde bulunuyor, 1 kaşık bal ile tüketin
- Yeşim Salkım 'Aldatmak' kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...
- Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...