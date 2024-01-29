Esir takası iddiası: Katil İsrail Hamas ile anlaşmayı kabul etti

İsrail'in, yeni bir esir takası için önerilen mutabakatı kabul ettiği, Hamas tarafının cevabının beklendiği öne sürüldü.

"Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı.

Haberde, İsrail'in aracı ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın esir takası için önerdiği mutabakatı kabul ettiği ileri sürüldü.