Katil İsrail kana doymuyor! İsrail Lübnan’a karşı savaş hazırlıklarını artırdığını duyurdu

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Lübnan-İsrail hattında tansiyon son yılların en yüksek seviyesinde. İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalarda siviller dahil iki taraftan da 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, geçen hafta Lübnan'a karşı düzenlenen bir askeri tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında savaş çıkması ihtimalinin yüksekliğine vurgu yaptı.