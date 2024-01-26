Uluslararası Adalet Divanı’ndan tarihi karar! İsrail soykırımla yargılanacak

Prof. Dr. Selami Kuran

Sivil kayıpların bir rakamsal değer mi olduğu yoksa gerçekten çocukların, kadınların, binlerce insanın katledildiği bir dram mı olduğunu anlayamıyoruz. Dünya'nın gözü önünde açıkça hem soykırım suçu hem savaş suçu hem insanlığa karşı suçun bir devlet eliyle yapıldığına şahit olduk. İsrail Filistin meselesinin birçok boyutu var ama bizim için önemli olanı ilk kez İsrail Devlet'i bir uluslararası yargı merci önünde hesap vermek zorunda kaldı. 29 Aralık 2023'te Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine soykırım suçlamasına dair açtığı bir dava ile başladı. Saldırılar 7 Ekim'de başladı fakat dava geç açıldı.

Divan'ın almış olduğu karar umut verici bir karardır.

Divan başkanı hanımefendi yaptığı açıklamalarda çok önemli tespitlerde bulundu. İsrail'in yaptığı saldırıların dehşet verici olduğunun, çok sayıda sivil kayıp olduğunu ve BMGK'den bu konuda bir karar çıkmadığını dolayısıyla insanlık açısından bir dram yaşandığını ifade etti. Yeni mağduriyetlerin çıkmaması için bir takip tedbirlerin alınmasını talep etti.