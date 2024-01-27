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ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı! ABD yetkilileri saldırıya ilişkin açıklama yapmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2024 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
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ABD’nin Suriye’deki üssüne roketli saldırı! ABD yetkilileri saldırıya ilişkin açıklama yapmadı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı.

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne öğle saatlerinde roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD YETKİLİLERİNCE SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor. ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye-Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı.

KAMİKAZE İHA'LARLA HEDEF ALINIYOR

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran ile ABD arasında gizli ittifak mı?

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