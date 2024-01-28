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Gazze'de Siyonist abluka: Açlık ve kıtlık had safhada! İşgalci İsrail Gazze'ye insani yardım girişini engelliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2024
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Gazze’de Siyonist abluka: Açlık ve kıtlık had safhada! İşgalci İsrail Gazze’ye insani yardım girişini engelliyor

İşgalci İsrail, cuma günü Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan Gazze'ye insani yardım kararına rağmen Kerem Ebu Salim Kapısı'nı askeri alan haline getirerek yardım girişini engellemeye çalıştı. Gazze'de kıtlık seviyesine ulaşan açlık krizine rağmen bazı soykırımcı İsrail vatandaşları Gazze’ye yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.

İsrailliler, insani yardım taşıyan araçların saldırılar nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'ne girişine engel olmak için düzenledikleri gösterilere 5'inci günde de devam etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir grup İsrailli, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardımları taşıyan tırların Gazze'ye girişini engellemek için üst üste beşinci günde Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda gösteri düzenledi.

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefinde.

MASUM ÇOCUKLAR AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

İsrail'in yoğun bombardımanı ve yardım tırlarının bölgeye girişinde çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de kıtlık seviyesine ulaşan açlık krizine rağmen bazı İsrail vatandaşları Gazze'ye yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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