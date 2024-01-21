ABD ve İsrail’in Orta Doğu planı ne? Savaşı kim körüklüyor? İran ile ABD arasında gizli ittifak mı?

KAVGA ETMELERİ DÜŞÜK İHTİMAL

Pakistan'ın yüz ölçümü hemen hemen Türkiye kadar ve birden çok millet yaşamını sürdürüyor. İran'ın 87 milyon nüfusu var, Pakistan'ın nüfusu ise 247 milyon civarında. Pakistan'ın nükleer güç olması onu dokunulmaz kılıyor. Pakistan yoksul bir ülke ancak yemedi, içmedi nükleer güce sahip oldu. İran'ın nükleer faaliyetleri devam ediyor. İran yakın zamanda bunu başarabilir ve bundan en çok tedirgin olan ise İsrail'dir. İran ile Pakistan'ın birbiriyle kavga etmesi çok düşük bir ihtimal.