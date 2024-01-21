ABD ve İsrail’in Orta Doğu planı ne? Savaşı kim körüklüyor? İran ile ABD arasında gizli ittifak mı?
İsrail’in Gazze katliamına tam destek sağlayan ABD savaş gemilerini Doğu Akdeniz’e gönderirken Husilerin Kızıldeniz’e İsrail’i gemilerini hedef almasından sonra İngiltere ve ABD Yemen’i vurdu. Süreçte savaşa karşı sessiz kalan kendi oluşturduğu grupları çatışmaktan uzak tutarken İran ise Irak Suriye ve Pakistan topraklarına saldırdı. Bölgede neler oluyor? Savaşı kim körüklüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'in öne çıkan sözleri:
İran rejiminin 1979 yılında beri düşman olarak 2 ülkeyi öne çıkardığını biliyoruz. Bunlardan biri İsrail diğeri de ABD'dir. Ancak İran'ın bugüne kadar İsrail'e yönelik agresif bir saldırı yaptığına tanık olmadık. Perde gerisinde gizli bir anlaşma ya da zımmi bir görüş birliği olabilir. ABD'nin İran hariç bölgenin her yerinde askeri üssü var. ABD'nin dünyanın farklı 750 yerinde üssü var. 850 milyar dolarlık bir askeri bütçesi var. Çok çılgın bir ülke kaybedip çıktığı yerde bile kimse hesap soramıyor. 20 ülkenin toplamından daha fazla askeri bütçesi söz konusu.
NERELERİ HEDEF ALDI?
İran bir taraftan anti emperyalist söylemi bir taraftan anti ABD ve İsrail söylemi devam ettirirken öte taraftan Gazze savaşına kendisi katılmadı ve kendisinin yönlendirdiği gruplarında savaşa müdahil olmasını engelledi. İran paramiliter güçleri kontrol altında tutuyor. ABD ve İsrail güçleri çeşitli yerlerde İran kontrolündeki güçlerin ve Hamas'ın önde gelen isimlerine saldırılarda bulundu. İran buna cevap vereceğini açıklıyor ama yaptığına bakınca durum farklı. Irak'ta Erbil'e ve Suriye'nin kuzeyinde bir yerlere saldırdı. Bunun yanında Pakistan'ın Belücistan bölgesini hedef aldı.
KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ BİLMEN GEREKİR
Belücistan'daki grup İran'ı İslam dininden saymıyor, İran'ın yaptıklarını İslam'dan sapma olarak görüyor. İran'ın buraya yönelik saldırısı çılgınlık ve çok önemli bir savaşı tetikleyebilirdi. Pakistan 98 yılında nükleer güç haline geldi ve atom bombasını yaptığı zaman "İslam bombası" başlıkları atıldı. Böyle bir ülkeye saldırı yaptığınız zaman nasıl bir tehlike ile dans ettiğini bilmen gerekir. Güç karşılaştırmasında İran en güçlü 14, Pakistan en güçlü 9. orduya sahip. Burada ülkelerin etnik yapılarına iyi bakmak gerekir.
KAVGA ETMELERİ DÜŞÜK İHTİMAL
Pakistan'ın yüz ölçümü hemen hemen Türkiye kadar ve birden çok millet yaşamını sürdürüyor. İran'ın 87 milyon nüfusu var, Pakistan'ın nüfusu ise 247 milyon civarında. Pakistan'ın nükleer güç olması onu dokunulmaz kılıyor. Pakistan yoksul bir ülke ancak yemedi, içmedi nükleer güce sahip oldu. İran'ın nükleer faaliyetleri devam ediyor. İran yakın zamanda bunu başarabilir ve bundan en çok tedirgin olan ise İsrail'dir. İran ile Pakistan'ın birbiriyle kavga etmesi çok düşük bir ihtimal.
İRAN BU İŞİN NERESİNDE?
Hindistan'ın İran ile iyi ilişkileri var. Hindistan ile ABD'nin yakın ilişkileri söz konusu. Hindistan Rusya ve Çin'e karşı duruyor ancak Rusya'nın bütün petrolünü alıp bütün dünyaya dağıtıyor. ABD burada Çin ve Rusya'ya karşı Hindistan ile bir projeyi devreye sokmaya çalışıyor. İşte asıl soru burada; İran bu işlerin neresinde? İran bölgede yaşadığı sıkışıklıktan kurtulmaya çalıştı. Yaptığı saldırılar ve gerisinde yaşananlar var. İran burada hiç yapmaması gereken bir şeyi yaptı ve Pakistan'ı hedef aldı.
ACEM ÇIKARLARINA İSLAM PERDESİ!
İran vaziyeti kurtarma peşinde. İran 79'dan beri İslam toplumlarını uyandırma çabasın gösterdi kendi çerçevesine göre; anti ABD ve İsrail gibi söylemeler oluşturdu ve propagandalar yaptı. 89'da Humeynin'in ölmesinden sonra gerçek ortaya çıktı. İran aslında İslam'ı Acem çıkarları için araç olarak kullanıyor. Suudi Arabistan ve Sunnilere karşı şiileri kontrol altına almaya çalışıyor.
ABD İRAN'IN NİYE ÖTÜ?
2003'te Saddam'ın devrilmesi İran'ın Irak üzerinde de nüfusunun artmasına yol açtı. Şia üzerinden yoluna devam ediyor. İran bir ABD'nin yanında bir ABD'nin karşısında. Ben perde gerisinde Gazze savaşı gündeme geldiğinden beri anlaştıkları düşüncesindeyim. Bunu nereden çıkarıyoruz? İran'ın uzunca bir süre kontrol altında tutulan 10 milyar dolar parası ABD tarafından serbest bırakıldı. İnsana sorarlar; bayram değil, düğün değil ABD İran'ın niye öptü? İran ile ABD savaşın lokal kalması konusunda anlaştı.
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