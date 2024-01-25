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Alman gazetesi Die Welt'den dikkat çeken analiz! Erdoğan olmadan bu iş olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Alman gazetesi Die Welt’den dikkat çeken analiz! Erdoğan olmadan bu iş olmayacak

Başkan Erdoğan'ın siyasi başarısı dünyada yankılanmaya devam ediyor. Son olarak Alman Die Welt gazetesi, Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğunu yazdı. Öte yandan haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğunu yazarak çarpıcı analizlerde bulundu.

Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

"ERDOĞAN OLMADAN BU İŞ OLMAYACAK"

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak.

Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

"STOCKHOLM, TÜRKİYE İÇİN TERÖRLE MÜCADELE YASASINI DEĞİŞTİRDİ"

Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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